У Львові ожив мрець

Вчора у Львові перехожі знайшли на вулиці тіло чоловіка, одягненого у костюм, з ознаками задушення.

Як повідомило джерело в правоохоронних органах, на місце події відразу виїхало керівництво міліції і карета швидкої допомоги. Через деякий час чоловік несподівано “ожив”. Лікар швидкої допомоги, побачивши як «ожившого» мерця, трохи не знепритомнів.

Згодом з`ясувалося, що молодий чоловік отруївся сурогатним віскі.

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