У Львові ожив мрець
13:06, 10 серпня 2007Країна
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Лікарю “швидкої” стало зле
Вчора у Львові перехожі знайшли на вулиці тіло чоловіка, одягненого у костюм, з ознаками задушення.
Як повідомило джерело в правоохоронних органах, на місце події відразу виїхало керівництво міліції і карета швидкої допомоги. Через деякий час чоловік несподівано “ожив”. Лікар швидкої допомоги, побачивши як «ожившого» мерця, трохи не знепритомнів.
Згодом з`ясувалося, що молодий чоловік отруївся сурогатним віскі.
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