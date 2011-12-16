Житомирщина: через аварію знеструмлено 9 населених пунктів

У Житомирській області через технічні збої автоматики було знеструмлено дев’ять населених пунктів у Малинському районі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Житомирській області.

«15 грудня у селі Нянівка внаслідок спрацювання автоматики відключено повітряну лінію електропередач, знеструмлено 9 населених пунктів. На місці події працює ремонтна бригада Малинського РЕМ», йдеться у повідомленні.