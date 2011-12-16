Розкрито секрет поганого настрою у жінок і як з ним боротися

Вчені розкрили причину приступів поганого настрою у жінок. Виявилося, що постійні зміни настрою у представниць прекрасної статі пояснюються особливостями функціонування мозку.

Британський таблоїд The Daily Mail узагальнив раніше проведені дослідження і дійшов висновку, що напади дратівливості - вроджена риса жінок.

Мозок жінки схильний до підвищеної тривожності, депресії і швидких змін настрою. Більш того, ці особливості можуть посилюватися через високобілкову низькокалорійну дієту, до якої багато хто вдається, щоби схуднути.

За статистикою, депресією страждає кожна четверта жінка у світі, в той час як серед чоловіків жертвами такої недуги є лише кожен десятий.

Втім, почасти такі результати дослідники пояснюють підвищеною увагою жінок до свого здоров`я і бажанням за допомогою лікаря позбутися симптомів депресії.

Утім, нещодавно вчені зі шведського Інституту Каролінкса на основі томографії мозку провели дослідження і дійшли сумних висновків.

Виявляється, у жінок більше рецепторів "гормону щастя" серотоніну, ніж у чоловіків, а також знижений рівень якогось білка, який "підбирає" відпрацьований серотонін. Науковці наголосили, що клітини обзаводяться максимальним числом рецепторів саме тоді, коли відчувають дефіцит хімічних речовин - в даному випадку серотоніну. Таким чином, первовічно у жінок занадто мало серотоніну.

Інші дослідження підтверджують цю гіпотезу: вчені Монреальського університету виявили, що мозок чоловіка в середньому виділяє на 52% більше серотоніну, ніж мозок жінки.

У той же самий час статевий гормон естроген, можливо, впливає на жінок сильніше. Він "стимулює рецептори серотоніну в мозку", вважає психіатр Андрій Новак з Ірвінской медичної школи Каліфорнійського університету.

"Можливо, це пояснює, чому рівень серотоніну у жінок різко знижується слідом за рівнем естрогену, особливо напередодні менструації, після пологів та в період клімаксу", - пишуть автори статті.

До того ж у жінок в житті більше стресів і психологічних травм, і з часом мозок втрачає здатність регулювати настрій і статевий потяг. Тому жінки більш схильні до депресії.

Жінкам, схильним до дратівливості, рекомендують сходити до лікаря ("можливо, м`які антидепресанти допоможуть") або змінити спосіб життя ("стрес, нездорове харчування, недостатні фізичні навантаження і навіть дефіцит сонячного світла, як вважається, пригнічують вироблення серотоніну").

Крім того, варто вживати в їжу продукти, багаті амінокислотою триптофан - сировиною для вироблення серотоніну в організмі. Це, наприклад, індичка і зерновий сир. "Але не зловживайте білковою їжею і не урізайте кількість калорій", - застерігають фахівці.

За даними вчених Оксфордського університету, три тижні обмеження калорійності знижують рівень триптофану, особливо у жінок.

Газета пропонує своє меню для гарного настрою - пластівці для сніданку з цілісного зерна, багаті вітаміном B і магнієм - речовинами, які ми активно споживаємо у стані стресу.

tsn.ua