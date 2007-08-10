Їжа в упакуванні від McDonald’s здається дітям смачнішою

Фахівці Стенфордського університету провели дослідження, яке показало, що їжа, загорнена в упакування від Макдональдс, здається дітям у шість разів привабливішою та смачнішою, ніж ті ж продукти у звичайній обгортці, повідомляє газета The Daily Mail.

Метою дослідження було вивчити вплив реклами на свідомість дітей. І виявилося, що вони вважають їжу смачнішою, якщо думають, що вона була зроблена великою компанією з відомим брендом. До таких продуктів діти зараховують і ту їжу, яка не потребує готування - наприклад, молоко або морквина.

Під час експерименту дітям роздали по два ідентичні продукти, загорнені у папір від McDonald’s і у звичайний папір. Смак у продуктів був абсолютно однаковий, однак діти звернули увагу на бренд. У результаті чого виявилося, що тих, хто вважає картоплю McDonald’s смачнішою, виявилося в шість разів більше.

Фахівці стурбовані таким впливом реклами. Адже вже зараз від ожиріння страждає до 10 відсотків шестирічних дітей у США і 17 відсотків 15-річних. А до 2050 року очікується, що половина всіх хлопчиків та п’ята частина дівчаток молодших класів будуть страждати цією недугою.

Зазначимо, що з квітня цього року компаніям, які виробляють висококалорійну їжу, не можна рекламувати свої товари по американському телебаченню в передачах, які орієнтовані на дітей молодше 16 років.