Українські психіатри: старі міліціонери - наші пацієнти

Психологи з Харківського національного університету внутрішніх справ провели обстеження співробітників МВС України. З`ясувалося, чим старший міліціонер, тим гіршим є його психічний стан. Особливо страждають від стресів і нервового виснаження бійці спецпідрозділу Беркут.

"Старий міліціонер - нервовий міліціонер". Приблизно таку формулу вивели харківські учені. Згідно з результатами дослідження, чим більший стаж роботи людини в правоохоронних органах, тим більше у нього накопичується психічне стомлення. По тій же траєкторії зростає тривожність. А рівень саморегуляції, навпаки, падає у міру просування від новачка до професіонала. При цьому працездатність з терміном служби також знижується.

Як повідомляє харківський тижневик Нове російське слово, ця закономірність відноситься і до звичайних постових міліціонерів, і до елітних бійців спецпідрозділу Беркут. Проте у спецназівців проблем з психікою значно більше. По більшості показників психічних розладів бійці Беркута майже в два рази випереджають своїх колег з патрульно-постової служби.

Застосування шкали оцінки впливу травматичної події показало, що у 20-25 відсотків службовців спецпідрозділу виявляються симптоми посттравматичного стресового синдрому, яким зазвичай страждають ветерани воєн і жертви терактів.

"Отримані дані дозволяють зробити висновки про специфіку служби в різних підрозділах міліції і констатувати факт сильного впливу на психіку. Справа у тому, що несення служби в цьому підрозділі, навіть за умови відсутності виїздів по тривозі, супроводжується тривалим напруженим станом очікування, що класифікується як стрес очікування. А специфіка професійної діяльності працівників цього підрозділу характеризується наявністю великої кількості стресогенних чинників і часто проходить в надзвичайних умовах", - затверджують автори дослідження.

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