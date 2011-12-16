В інтернатах має бути не більше 50 дітей - Павленко

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО наголошує на необхідності якнайшвидшого впровадження якісних реформ для забезпечення захисту прав дітей, які перебувають в інтернатних закладах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав сьоргодні на брифінгу.

На думку Уповноваженого Президента, нинішня ситуація, коли діти з усієї області направляються в один інтернат обласного підпорядкування, певною мірою травмує дітей - адже такий крок «відриває» їх від рідного середовища, друзів та рідних.

«На нашу думку, реформа повинна мати чіткі та ясні результати… Інтернатні заклади мають бути розукрупнені. Натоміть створені малокомплектні заклади, вихованцями яких будуть діти, що народилися в місцевості, де розташовані такі заклади. Загальна кількість дітей у них не повинна перевищувати 50», - переконаний Ю.ПАВЛЕНКО.

Уповноважений Президента з прав дитини зазначив, що відповідно до Закону «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» за умови втрати дитиною батьківського піклування місцеві органи влади повинні вживати вичерпних заходів щодо влаштування дитини в сім’ї громадян України – на усиновлення, під опіку або піклування, у прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу, а діти, які перебувають в інтернатних закладах, повинні навчатись у місцевій загальноосвітній середній школі разом з однолітками із звичайних сімей. «Це забезпечить стосунки та контакт з дітьми, які мають маму й тата», - переконаний Ю.ПАВЛЕНКО.

Під час переведення до закладів нового типу дітей віком від 7 до 18 років повинен враховуватися час їхнього перебування у закладі, готовність до переїзду та бажання продовжити навчання, зазначив Ю.ПАВЛЕНКО. Він додав, що діти віком до 10 років переводяться до закладів нового типу, а старші, як правило, залишаються у тих закладах, де вони виховувались раніше.

«Реформа інтернатів не повинна травмувати жодну дитину, яка є сьогодні вихованцем такого закладу. Разом із тим ми повинні зупинити направлення дітей в інтернати старого зразка і розпочати розвиток мережі дитячих будинків із сімейними формами виховання сімейного типу», - резюмував Уповноважений Президента України з прав дитини.