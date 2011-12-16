Харчування учнів має контролювати батьківський комітет

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО закликав батьків і батьківські комітети здійснювати самостійний контроль організації харчування дітей у садках, школах та оздоровчих закладах, а громадськість – в інтернатних закладах та спеціальних установах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, сьогодні на брифінгу Ю.ПАВЛЕНКО заявив, що необхідність такого кроку зумовлена численними фактами порушень і зловживань з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, яких вони припускаються під час організації харчування дітей у навчальних закладах.

За словами Уповноваженого Президента, такі факти були виявлені в ході спеціальних перевірок.

«Указ Президента, який вийшов сьогодні, робить акцент на залучення до роботи, спрямованої на захист прав дитини, громадських організацій та об`єднань», - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

Він додав, що глава держави доручив Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям сприяти громадським організаціям у такій роботі.