Тернопільщина: фонд Ахметова закупить для обласного онкодиспансера унікальне медобладнання
У рамках проекту «Рак виліковний», який реалізовує фонд"Розвиток України"... Комплекс для променевої терапії підвищить якість медичних послуг, полегшить роботу медиків...
Тернопільський обласний онкодиспансер оснастять сучасним комплексом для дистанційної променевої терапії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це під час зустрічі домовилися голова ОДА Валентин ХОПТЯН та керівник програм і проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія МИКОЛАЮК.
«У рамках проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань», який реалізовує фонд Ріната Ахметова, ми закуповуємо для онкодиспансерів унікальне устаткування для боротьби з онкологічними захворюваннями. У такий спосіб фонд розраховує запровадити кращі практики діагностики та лікування онкологічних захворювань в Україні», – зазначила В.МИКОЛАЮК.
За її словами, комплекс для променевої терапії, яким оснастять онкодиспансер, дозволить підвищити якість медичних послуг у закладі та полегшить роботу медиків.
На важливості реалізації такого проекту для Тернопільщини наголосив і присутній на зустрічі головний лікар обласного онкологічного диспансеру Шагін БАБАНЛИ.
Для отримання комплексу необхідно лише повести підготовку приміщень у диспансері та забезпечити підготовку спеціалістів, які б змогли фахово користуватися новітньою апаратурою.
«Отримання сучасного обладнання для лікування онкохворих є надзвичайно потрібною для Тернопілля справою. Тому ми зробимо все, щоб цей проект було реалізовано у якомога коротші терміни», – пообіцяв В.ХОПТЯН.