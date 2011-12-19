У Комітеті ВР проведуть слухання "Здоров'я - 2020"
10:00, 19 грудня 2011Країна
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Головуватиме Бахтєєва
21 грудня 2011 відбудеться слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Здоров`я - 2020: основні засади державної політики України у сфері формування здорового способу життя і протидії неінфекційним захворюванням та шляхи її реалізації».
У засіданні візьмуть участь представники громадських організацій, ВОЗ, Міністерства охорони здоров’я та інші.
Слухання відбудеться під головуванням народного депутата України, голови комітету Бахтєєвої Т.Д. за адресою (вул. Банкова, 6-8, кінозал, о 15.00 год.)
З питань акредитації звертатись: (044) 286-87-77
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