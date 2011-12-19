Україна отримає 86 млн. доларів на боротьбу з ВІЛ/СНІДом

Україна підписала угоду з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі ГФ) на отримання у 2012-2013 роках 86 млн. доларів на боротьбу з ВІЛ/СНІДом.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили голова Координаційної ради всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ» Володимир ЖОВТЯК та заступник міністра охорони здоров’я України Олександр ТОЛСТАНОВ.

За інформацією В.ЖОВТЯКА, угода була підписана 15 грудня ц.р. Загальна сума гранту, що передбачається цією угодою, сягатиме 301,7 млн. доларів. Таким чином, протягом ще наступних трьох років (2014-2016) Україна, в разі виконання домовленостей, зможе отримати близько 220 млн. доларів.

“Зараз все буде залежати від держави, від взаємодії державних та недержавних організацій в протидії епідемії ВІЛ/СНІД. Якщо ми разом і Україна в цілому зможе виконати свої зобов’язання, то Україні нададуть ще кошти на протидію епідемії ВІЛ/СНІД”, - підкреслив В.ЖОВТЯК.

Він повідомив, що основними реципієнтами, які будуть відповідати за реалізацію гранту, є Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я, МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” та ВБО “Всеукраїнська мережа ЛЖВ”.

Грант ГФ буде направлений на заходи з профілактики, лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ та їх оточення, загального населення. Зокрема буде охоплено близько 180 тис. споживачів ін’єкційних наркотиків; 19 тис. дітей та підлітків з числа уразливих груп; майже 11 тис. ВІЛ-позитивних пацієнтів на антиретровірусній терапії, 1 тис. 700 з них – люди, що перебувають у місцях позбавлення волі; 9,6 тис. пацієнтів у програмі замісної терапії; більш як 60 тис. ВІЛ-позитивних людей та їхнього близького оточення, охоплених послугами з догляду та підтримки.

Що стосується конкретно Всеукраїнської мережі ЛЖВ В.ЖОВТЯК поінформував, що вона отримає на два роки 38 млн. доларів і 42% цих коштів підуть на закупівлю ліків для лікування ВІЛ-інфікованих, тест-систем для діагностики нових випадків розповсюдження інфекції; 15% - на підтримку мультидисциплінарних команд, задіяних при лікуванні хворого; 5% - на роботу з попередження ВІЛ-інфекції та лікування ВІЛ-позитивних в пенітенціарній системі і 10% - на посилення системи спільнот людей, які уражені ВІЛ/СНІД.

У свою чергу виконавчий директор МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Андрій КЛЕПІКОВ повідомив, що 51% коштів гранту буде передано в їхню організацію. Їх витрачатимуть переважно на профілактичні заходи, тобто на роботу з тим контингентом, який є в групі ризику. Виконання цих заходів має серйозно позначитись на ситуації з розповсюдженням епідемії в країні. Він зазначив, що два нові пріоритети, які розпочинаються завдяки коштам гранту – це робота з дітьми вулиці та молоддю, а також – робота зі статевими партнерами людей, які вживають наркотики.

Як підкреслив О.ТОЛСТАНОВ, Україна виборола грант ГФ у складній ситуації браку міжнародних ресурсів на боротьбу з ВІЛ/СНІДом. Це накладає на уряд України підвищену відповідальність щодо виконання зобов’язань перед ГФ. Визначальним є те, що серед трьох реципієнтів є і державна структура, що свідчить про збільшення ролі та відповідальності держави у сфері протидії епідемії ВІЛ-СНІД в Україні.

“Здолати епідемію неможливо однією якоюсь структурою, або якимось одним напрямком. Потрібні загальні зусилля. І саме це (підписання угоди) є яскравим прикладом таких загальних зусиль – не балаканина, а робота”, - заявив представник міністерства.

Згідно з угодою, Центр СНІДу на отримані кошти займатиметься посиленням систем охорони здоров’я, профілактичні заході – консультування і тестування на ВІЛ, діагностика та лікування інфекції, а також замісна терапія для наркозалежних, антиретровірусна терапія тощо.

Учасники прес-конференції заявили, що розраховують на “перелом” ситуації з розповсюдженням епідемії ВІЛ/СНІД в Україні вже наступного року. За їх словами, на сьогодні вже напрацьовано для цього відповідні заходи, і якщо буде необхідне фінансування, то ситуацію буде стабілізовано.