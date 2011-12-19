Завтра в Україні очікується сніг з дощем

20 грудня, за прогнозами синоптиків, у більшості центральних, південних областей України, а вдень і на півночі Лівобережжя очікуються сильні опади. У східних областях, Криму та Приазов`ї пройде дощ.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (у східних та південних областях вдень 2-7° тепла), в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У західних областях йтиме мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Вітер протягом переважатиме південно-східний, на Правобережжі північно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах окремі пориви 15-20 м/с.

У Києві та області очікується мокрий сніг та дощ. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області протягом доби від 2° морозу до 3° тепла. По м. Києву температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.