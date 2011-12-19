Поліпшення охорони здоров'я - першочергове завдання держави

Реформи охорони здоров`я, ініційовані Президентом України Віктором Януковичем і його соратниками, дають свої перші позитивні результати. Про це в Донецьку відповідаючи на питання журналістів, заявила народний депутат, член фракції Партії регіонів у Верховній Раді, голова парламентського Комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва.

Вона підкреслила, що профілактика захворювань, підвищення народжуваності та збереження здоров`я українців - нині є першочерговими завданнями держави. «В українських дітей ще багато проблем. На жаль, в країні - 165 тисяч дітей-інвалідів та 101 тисяча маленьких громадян, позбавлених батьківського піклування, «і це при тому, що у 70% з них батьки живі. Якщо в 1991 році в країні було 11 млн. дітей у віці від народження до 14 років, то зараз тільки - 6, тобто 5 млн. «загубилося» в демографічній кризі. І щоб кожна дитина народилася здоровою - це першочергове завдання держави », - підкреслила депутат.

За 20 останніх років навіть не кожен регіон мав дитячу обласну лікарню, констатувала вона. «Тільки недавно, наприклад, була відкрита така в Черкаській області - 24-річний довгобуд», - підкреслила політик.

Тетяна Бахтєєва зазначила, що кожна третя дитина у віці від 6 до 14 років має три, а то й більше хронічних захворювань. Найпоширеніші проблеми - хвороби шлунково-кишкового тракту, хребта, зору. У зв`язку з цим велике значення має виховання здорового способу життя з ранніх років.

«І створення 26 суперсучасних перинатальних центрів, чотири з яких вже відкриті в цьому році, - в рамках реформування охорони здоров`я - це дуже важливо», - сказала парламентарій.

«На жаль, я як лікар кажу, що, за статистикою, здорових пологів у нас все менше і менше. Наприклад, у Донецькому обласному клінічному територіальному медичному об`єднанні - 60 пологових ліжок, 95% пологів - ускладнені. І сучасні перинатальні центри покликані рятувати маленькі життя », - підсумувала Тетяна Бахтеєва.