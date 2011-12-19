Дніпропетровщина: Рінат Ахметов та Ігор Крутой відвідали дитячі будинки

Сьогодні, в день Святого Миколая, в Дніпропетровській області відбулася щорічна добродійна акція «Рінат АХМЕТОВ, Ігор КРУТОЙ – дітям!».

Як передає кореспондент УНІАН, цього року акція розширила свою географію: вперше за 11 років існування традиції засновник фонду «Розвиток України», президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ і російський композитор Ігор КРУТОЙ приїхали в гості до дітей-сиріт з дитячих установ Дніпропетровської області.

Акція почалася з відвідин дитячого будинку №1 (м. Дніпропетровськ) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

Також І.КРУТОЙ і Р.АХМЕТОВ відвідали дитячий будинок сімейного типу ПІНЧУКІВ у Дніпропетровській області. Сім`я ПІНЧУКІВ виховує 10 дітей – 3 своїх і 7 прийомних.

Під час візиту Р.АХМЕТОВ, заявив, що добродійність – це системна боротьба із системними проблемами. «Щоб перемогти системні проблеми, ми маємо бути разом – влада, бізнес і суспільство. Сьогодні влада теж розуміє і все робить для того, щоб діти виховувалися в сім`ях. Кожна дитина повинна мати сім`ю, свій будинок», - сказав Р.АХМЕТОВ.

На його думку, в Україні сьогодні «йде боротьба між системою інтернатів і щастям дитини». «Щастя дитини має перемогти. Ми бачимо проблему, у нас є очі, щоб бачити. У нас є серце, щоб відчувати біль людини. Нам потрібна правильна стратегія, щоб відчути результат у руках. А результат має бути один – діти повинні виховуватися в сім`ях. Діти повинні бути щасливі. Потрібно мати терпіння, і на виході ми побачимо результат, коли в нашій країні всі діти-сироти виховуватимуться в сім`ях. Ми візьмемо кращий європейський досвід», - відзначив Р.АХМЕТОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Р.АХМЕТОВА «Розвиток України», сьогодні ж у Донецьку, також до дня Святого Миколая, ФК «Шахтар» організував свято для 200 дітей із 4-х інтернатних закладів.

Також від Фонду всі 143 дитячі установи Донецької області (дитячі будинки, притулки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типа, дитячі лікарні та санаторії) одержали добродійну допомогу на придбання спортивного устаткування і оснащення спортивних майданчиків і залів, закупівлю медобладанання для лікування і діагностики. 20 тис. 600 дітей зі всіх цих установ традиційно одержали подарунки до дня Святого Миколая.

Як зазначили в прес-службі Фонду, головне завдання, яке поставили перед собою Р.АХМЕТОВ та І.КРУТОЙ – зробити так, щоб кожна дитина, позбавлена батьківського тепла, знайшла свою сім`ю.

Загальний бюджет акції цього року – 5 млн. грн. Бюджет програми Фонду з розвитку сімейних форм виховання «Сирітству – ні» - 12,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. Починаючи з травня 2011 року, Фонд «Розвиток України» спільно з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією реалізує проект «Сім`я для дитини». ФК «Шахтар», який стояв біля витоків акції, бере активну участь в проекті. Завдяки спільним зусиллям за підтримки порталу www.sirotstvy.net, за останні роки все більше дітей потрапляють в сім`ї. За 8 місяців роботи в Дніпропетровській області проект демонструє конкретні результати. Дніпропетровська область - лідер серед регіонів України із влаштування дітей в прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу.

