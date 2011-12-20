Провізори обговорили свою роль у системі охорони здоров'я, яка реформується

17 грудня в передмісті Києва (смт Глеваха) відбулася Всеукраїнська конференція провізорів «Підвищення ефективності роботи аптек і провізорів у руслі реформування системи охорони здоров`я України». На конференції обговорювалася роль провізора в реалізації концепції відповідальної самодопомоги пацієнтів, зміни пріоритетів підготовки і перепідготовки провізорів, сучасні тенденції в зміні пріоритетів в роботі аптек і провізорів, організація інформаційної роботи і інші актуальні питання. Організатором заходу виступила Українська академія біологічної медицини (УАБМ).

Епідемією ХХІ століття Вадим Клименко, директор УАБМ, назвав хронічні неінфекційні захворювання, відзначивши при цьому, що спостерігається тенденція у всьому світі до росту і омолодження серцевосудинних, дегенеративно-дистрофічних захворювань і онкопатологій. Тому завдання збереження здоров`я нації вимагає об`єднання зусиль лікаря, провізора і самого пацієнта.

В той же час до початку 70-х років XX століття єдиною ланкою, відповідальною за призначення препаратів, був лікар, який мав незаперечний авторитет у пацієнтів і аптекарів (провізорів). Зараз же, згідно статистиці, в 74% випадків пацієнти купують лікарські засоби без рецепту лікаря. Це відбувається через відсутність у людей часу на відвідини поліклінік, особисту недовіру до лікаря, безперешкодний продаж медикаментів в аптеках, широку рекламу в друкарських ЗМІ, інтернеті і ін.

Тому значно зросла роль провізора. «Сучасні провізори, крім того, що реалізують ліки, виписані лікарем, ще пропагують здоровий спосіб життя, інформують і консультують людей, забезпечуючи тим самим ефективну самодопомогу і самопрофілактику пацієнтів», - відзначила Наталія Ветютнєва, декан Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, доктор фармацевтичних наук, професор. Вона, зокрема, підкреслила, що в даному контексті важливо запропонувати пацієнтові ефективні і одночасно безпечні ліки. Саме такими і є антигомотоксичні препарати.

«Злагоджена робота лікаря, провізора і пацієнта забезпечує ефективність і безпеку лікарської терапії», - відзначила в своїй доповіді Аліна Кириченко, директор компанії «Каскад Медікал Регіони».

УАБМ успішно реалізує концепцію відповідальної самодопомоги, активно взаємодіючи зі всіма учасниками єдиного інформаційного простору – лікарем-провізором-пацієнтом – шляхом інформування і навчання. Інструментом для повної реалізації концепції і досягнення мети є ефективні антигомотоксичні препарати, якість, ефективність і безпека яких перевірені і підтверджені роками.