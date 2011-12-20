Кожен політик в Україні повинен займатися проблемами сирітства – Ахметов

Кожен політик в Україні повинен займатися проблемами сирітства, заявив засновник фонду «Розвиток України», президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ під час відвідання дитячого будинку сімейного типу в Дніпропетровській області.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Якщо політик не займається проблемами сирітства, він нічим не відрізняється від батьків, які кинули своїх дітей».

Р.АХМЕТОВ підкреслив, що філософія фонду «Розвиток України» - системна боротьба із системними проблемами.

«Раніше я як займався добродійністю – прагнув не проходити повз чужу біду, але нікому про це не говорити. Щоб не виглядало це, як ніби показуєш, що допомагаєш, щоб не було видимості. Але, на жаль, системні проблеми тихим голосом не вирішити... Іноді потрібно просто кричати про біду. Жоден фонд поодинці не справиться із системними проблемами. Ми закликали людей об`єднуватися. Ми повинні бути разом», - переконаний Р.АХМЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня, в день Святого Миколая, в Дніпропетровській області пройшла щорічна добродійна акція «Рінат АХМЕТОВ, Ігор КРУТОЙ – дітям!».

Цього року акція розширила свою географію: вперше за 11 років існування традиції Р.АХМЕТОВ і композитор І.КРУТОЙ приїхали в гості до сиріт із дитячих установ Дніпропетровської області.

У Донецьку цього дня ФК «Шахтар» організував свято для 200 дітей із 4 інтернатних закладів. Також від фонду Р.Ахметова всі 143 дитячих установи Донецької області (дитячі будинки й будинки дитини, притулки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу, дитячі лікарні та санаторії) отримали благодійну допомогу на придбання спортивного обладнання й оснащення спортивних майданчиків і залів, закупівлю медобладнання для лікування та діагностики. 20 тис. 600 дітей з усіх цих закладів традиційно отримали подарунки до дня Святого Миколая.

Загальний бюджет акції цього року – 5 млн. грн. Бюджет програми фонду з розвитку сімейних форм виховання «Сирітству – ні» - 12,8 млн. грн.