В Одеській області за хабар затримано головлікаря лікарні

В Одеській області затримано за хабар у розмірі 1 тис. доларів головного лікаря районної лікарні, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю облУВС.

«59-річний медичний чиновник вимагав і отримав на робочому місці хабар від підприємця за укладення договору оренди складського приміщення райлікарні під зберігання піротехнічних виробів», йдеться в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України.