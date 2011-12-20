В Одеській області за хабар затримано головлікаря лікарні
13:32, 20 грудня 2011Країна
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Хотів здати склад під петарди
В Одеській області затримано за хабар у розмірі 1 тис. доларів головного лікаря районної лікарні, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю облУВС.
«59-річний медичний чиновник вимагав і отримав на робочому місці хабар від підприємця за укладення договору оренди складського приміщення райлікарні під зберігання піротехнічних виробів», йдеться в повідомленні.
Порушено кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України.
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