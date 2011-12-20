В Одеській області за хабар затримано головлікаря лікарні

13:32, 20 грудня 2011
Країна
0

Хотів здати склад під петарди

В Одеській області затримано за хабар у розмірі 1 тис. доларів головного лікаря районної лікарні, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю облУВС.

«59-річний медичний чиновник вимагав і отримав на робочому місці хабар від підприємця за укладення договору оренди складського приміщення райлікарні під зберігання піротехнічних виробів», йдеться в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter