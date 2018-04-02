В Україні йде боротьба між інтернатною системою та щастям дитини

У день Святого Миколая, в Дніпропетровській області відбулася щорічна добродійна акція «Рінат АХМЕТОВ, Ігор КРУТОЙ – дітям!».

Як передає кореспондент УНІАН, цього року акція розширила свою географію: вперше за 11 років існування традиції засновник фонду «Розвиток України», президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ і російський композитор Ігор КРУТОЙ приїхали в гості до дітей-сиріт з дитячих установ Дніпропетровської області.



Акція почалася з відвідин дитячого будинку №1 (м. Дніпропетровськ) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.



Також І.КРУТОЙ і Р.АХМЕТОВ відвідали дитячий будинок сімейного типу ПІНЧУКІВ у Дніпропетровській області. Сім`я ПІНЧУКІВ виховує 10 дітей – 3 своїх і 7 прийомних.



Під час візиту Р.АХМЕТОВ, заявив, що добродійність – це системна боротьба із системними проблемами. «Щоб перемогти системні проблеми, ми маємо бути разом – влада, бізнес і суспільство. Сьогодні влада теж розуміє і все робить для того, щоб діти виховувалися в сім`ях. Кожна дитина повинна мати сім`ю, свій дім», - сказав Р.АХМЕТОВ.

На його думку, в Україні сьогодні «йде боротьба між системою інтернатів і щастям дитини». «Щастя дитини має перемогти. Ми бачимо проблему, у нас є очі, щоб бачити. У нас є серце, щоб відчувати біль людини. Нам потрібна правильна стратегія, щоб відчути результат у руках. А результат має бути один – діти повинні виховуватися в сім`ях. Діти повинні бути щасливі. Потрібно мати терпіння, і на виході ми побачимо результат, коли в нашій країні всі діти-сироти виховуватимуться в сім`ях. Ми візьмемо кращий європейський досвід», - відзначив Р.АХМЕТОВ.

Він переконаний – «якщо політик не займається проблемами сирітства, він нічим не відрізняється від батьків, які кинули своїх дітей».

Р.АХМЕТОВ підкреслив, що філософія фонду «Розвиток України» - системна боротьба із системними проблемами.

«Раніше я як займався добродійністю – прагнув не проходити повз чужу біду, але нікому про це не говорити. Щоб не виглядало це, як ніби показуєш, що допомагаєш, щоб не було видимості. Але, на жаль, системні проблеми тихим голосом не вирішити... Іноді потрібно просто кричати про біду. Жоден фонд поодинці не справиться із системними проблемами. Ми закликали людей об`єднуватися. Ми повинні бути разом», - переконаний Р.АХМЕТОВ.



Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Р.АХМЕТОВА «Розвиток України», сьогодні ж у Донецьку, також до дня Святого Миколая, ФК «Шахтар» організував свято для 200 дітей із 4-х інтернатних закладів.

Також від Фонду всі 143 дитячі установи Донецької області (дитячі будинки, притулки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типа, дитячі лікарні та санаторії) одержали добродійну допомогу на придбання спортивного устаткування і оснащення спортивних майданчиків і залів, закупівлю медобладанання для лікування і діагностики. 20 тис. 600 дітей зі всіх цих установ традиційно одержали подарунки до дня Святого Миколая.

Як зазначили в прес-службі Фонду, головне завдання, яке поставили перед собою Р.АХМЕТОВ та І.КРУТОЙ – зробити так, щоб кожна дитина, позбавлена батьківського тепла, знайшла свою сім`ю.

Загальний бюджет акції цього року – 5 млн. грн. Бюджет програми Фонду з розвитку сімейних форм виховання «Сирітству – ні» - 12,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. Починаючи з травня 2011 року, Фонд «Розвиток України» спільно з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією реалізує проект «Сім`я для дитини». ФК «Шахтар», який стояв біля витоків акції, бере активну участь в проекті. Завдяки спільним зусиллям за підтримки порталу www.sirotstvy.net, за останні роки все більше дітей потрапляють в сім`ї. За 8 місяців роботи в Дніпропетровській області проект демонструє конкретні результати. Дніпропетровська область - лідер серед регіонів України із влаштування дітей в прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу.

Софія ПАЛІЙ, УНІАН