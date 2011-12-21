60% випадків смерті в світі викликають неінфекційні хвороби, такі як рак, діабет, серцево-судинні і хронічні респіраторні захворювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила глава Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА, виступаючи сьогодні на комітетських слуханнях «Здоров`я - 2020: основні принципи державної політики України у сфері формування здорового способу життя та профілактики неінфекційних захворювань та шляхи її реалізації».

За словами парламентарія, внаслідок цих хвороб щорічно у світі помирає 36 мільйонів людей.

«20 вересня цього року Генеральна Асамблея ООН, в роботі якої брав участь Президент України Віктор Янукович, прийняла історичне рішення і політичну декларацію про профілактику і боротьбу з неінфекційними захворюваннями, такими як рак, діабет, серцево-судинні і хронічні респіраторні захворювання. На глобальному рівні ці хвороби впливають на життя мільярдів людей. 9 мільйонів з них - це люди, які не досягли 60-річного віку, »- сказала Т. БАХТЄЄВА.

Посилаючись на оцінки експертів, Т. БАХТЄЄВА зазначила, що до 2030 року на частку цих неінфекційних захворювань буде припадати до 75% випадків смерті в світі.

«І Президент, і уряд, і парламент розуміють, що проблеми здоров`я нації це не суто медичні проблеми, а проблеми всього суспільства і всіх органів влади. Це стосується і міністра фінансів, і міністра освіти, та міністра екології, і міністра соціального захисту та всіх інших міністрів уряду. В рівній мірі це стосується як центральних, так і місцевих органів влади, »- сказала Т. БАХТЄЄВА.

Вона також підкреслила, що глобальний тягар неінфекційних захворювань - це один з основних викликів людству в XXI столітті, яке підриває соціально-економічний розвиток у всьому світі і вкрай негативно позначається на демографічній ситуації в усіх країнах, у тому числі і в Україні.