Витрати на охорону здоров'я жителя України становлять 920 грн

В Україні в 2011 році витрати на охорону здоров`я одного жителя країни становлять 920 грн., або трохи більше 115 дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА, виступаючи сьогодні на комітетських слуханнях «Здоров`я - 2020: основні принципи державної політики України у сфері формування здорового способу життя і профілактики неінфекційних захворювань і шляхи її реалізації».

Водночас, зазначила парламентарій, в середньому по Європейському регіону ВООЗ цей показник становить 1546 дол., а в середньому по світу – 478 дол.

«За рівнем державного фінансування охорони здоров`я наша країна перебуває на рівні країн з низьким рівнем доходу. І це, незважаючи на те, що за останні 10 років витрати на охорону здоров`я збільшилися майже в 6 разів. Якщо в 2002 році загальний фонд зведеного бюджету на охорону здоров`я становив лише 6,5 млрд. грн., то в 2011 році витрати на охорону здоров`я вже перевищили 41,5 млрд. грн.», - повідомила Т.БАХТЄЄВА.

Вона зазначила також, що частка витрат у структурі ВВП також зросла з 2,9 % у 2002 році до 3,7% в 2010 році.

Проте це не призвело «ні до підвищення якості та доступності медичної допомоги, ні до підвищення оплати висококваліфікованої праці медичних працівників», - відзначила Т.БАХТЄЄВА.

«Навіть за такого збільшення фінансування, близько 70% всіх витрат продовжує йти на зарплату лікарів, 8% - на оплату комунальних послуг і лише близько 11% на медикаменти. І це при тому, що лікар у нашій країні залишається однією з найбільш низькооплачуваних категорій фахівців бюджетної сфери, а вчитися потрібно 7-8 років», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Вона відзначила, що за дев`ять місяців цього року середньомісячна заробітна плата медпрацівників становить 1734 грн. (або 218 дол.) і є найменшою в бюджетній сфері.

«За такої ситуації ми повинні проводити реформи не тільки з урахуванням переорієнтації на профілактику хвороб, а й з урахуванням необхідності реформи фінансування і управління для застосування більш ефективного підходу до проблем у галузі охорони здоров`я”, - вважає Т.БАХТЄЄВА.