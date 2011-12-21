Охорона здоров'я України має бути переорієнтована

Система охорони здоров`я має бути переорієнтована з хвороби на профілактику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА, виступаючи сьогодні на комітетських слуханнях «Здоров`я - 2020: основні принципи державної політики України у сфері формування здорового способу життя і профілактики неінфекційних захворювань і шляхи її реалізації».

«Профілактика неінфекційних захворювань в 2,7 разу дешевше, ніж лікування хворих. А здоровий спосіб життя населення є ефективнішим у 5 разів, ніж лікувально-діагностична діяльність системи охорони здоров`я в плані збереження і зміцнення здоров`я. Тому нові стратегії у сфері охорони здоров`я повинні враховувати необхідність забезпечення населення високоякісною і ефективною медичною допомогою, а також створення умов для здорового способу життя», - відзначила Т.БАХТЄЄВА.

Посилаючись на дані ВООЗ, парламентарій повідомила, що зі всіх чинників ризику перше місце належить нездоровому способу життя, питома вага якого перевищує 50% всіх ризиків, що впливають на здоров`я людини.

"Це, в першу чергу, такі чинники, як нераціональне харчування, гіподинамія, куріння і вживання алкоголю. 50% смертей від неінфекційних захворювань можна запобігти, якщо населення зробить вибір на користь здорового образу життя», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

За її словами, 60% випадків смерті в світі викликають неінфекційні хвороби, такі як рак, діабет, серцево-судинні та хронічні респіраторні захворювання, внаслідок цих хвороб щорічно в світі вмирає 36 млн. чоловік.

«На глобальному рівні ці хвороби впливають на житті мільярдів людей. 9 мільйонів із них - це люди, які не досягли 60-річного віку», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Цитуючи висновки експертів, Т.БАХТЄЄВА відзначила, що до 2030 року на частку цих неінфекційних захворювань припадатиме до 75% випадків смерті в світі.

Вона також зазначила, що «глобальний тягар неінфекційних захворювань – це один із основних викликів людству в XXI столітті, що підриває соціально-економічний розвиток у всьому світі та вкрай негативно позначається на демографічній ситуації у всіх країнах, зокрема й в Україні».