В Україні не всиновлюють дітей через назви дитячих будинків

В Україні кілька тисяч дітей перебувають у дитячих будинках, де роками нікого не всиновлюють, йдеться в сюжеті ТСН.

Потенційних батьків відлякують діагнози дітей. Так, українці оминають інтернати для дітей із розумовими і психічними вадами.

У приймальні уповноваженого із прав дитини наполягають, що виною всьому назви інтернатів, які не повинні указувати недуги дітей. Тож спецінтернати треба перейменувати. Адже побачивши дитину на власні очі, відмовитись від неї потенційним батькам буде вже важко.

За даними з однієї спецшколи-інтернату, з 2008 року до 2011 була усиновлена лише одна дитина громадянами США.

Між тим фахівці запевняють, що при наполегливості батьків такі недуги лікують. Часто дитяча неповносправність є наслідком жорстоких дорослих і обставин. А діагноз "розумова неповноцінність" і "складнощі мовлення" - банальна педагогічна запущеність.

"Умови розвитку таких дітей є патологічними. У дитини, від якої відмовились батьки, будуть вади розвитку. Але чи це означає, що ці вади не можна відкоригувати тим самим доглядом, поцілунками? Досвід свідчить - можна", - запевняє представник уповноваженого президента з прав дитини Людмила Волинець.

Усиновлень таких дітей із вадами стало б більше, якби новоспечених батьків із проблемами лікування не кидали на самоті.

Так, соціальний педагог Старозбурівської спецшколи повідомила, що у школах працює логопед над виправленням недоліків, а у домашніх умовах, особливо у сільських школах - це практично неможливо.