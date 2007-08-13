Українці житимуть довго та щасливо, якщо змінять ставлення до свого здоров’я

В українців така ментальність, що поки “не дуже” болить, людина терпітиме і сама добровільно не піде до медичного закладу. До лікаря звертаємося лише тоді, коли стан здоров’я значно погіршується. Якщо ж ідеться про новоутворення в організмі людини, то часто буває вже просто пізно... Тема онкологічних хвороб серед пересічних громадян є своєрідним табу. Причина - страх перед хворобою. У суспільній свідомості міцно засів міф про невиліковність раку. Ще 50-60 років тому більшість хворих на рак швидко вмирали. Нині фахівці в усьому світі успішно лікують онкологічні захворювання. Рак – не вирок. Це гасло сучасних онкологів.

В Україні щороку 165 тисячам громадян встановлюють діагноз “рак”, майже 90 тисяч на рік гинуть від злоякісних пухлин, а основні показники щодо ранньої діагностики та якості лікування у 2-2,5 разу нижчі, ніж у розвинених країнах. Більшість пацієнтів звертаються за допомогою вже із задавненою формою хвороби. А результати в онкології залежать від того, на якому етапі захворювання розпочато лікування - це доводять дослідження в усьому світі.

Зараз у багатьох країнах діє Всесвітня Програма боротьби з раком молочної залози та ракових захворювань шлунково-кишкового тракту. Західні лікарі-онкологи з «Лікарні Сучасної Онкологічної Допомоги» («ЛІСОД»), яка розташована неподалік Конча-Заспи (під Києвом), приєдналися до цієї програми. У її рамках з 1 серпня по 30 вересня у лікарні “ЛІСОД” проводять скринінгові дослідження (скринінг – це обстеження для раннього виявлення новоутворень або виключення наявності пухлини). У серпні та вересні кожен може зробити мамографію, УЗД молочної залози, гастроскопію та колоноскопію за цінами у понад два рази менші, ніж зазвичай.

Лікарня “ЛІСОД” має надсучасну апаратуру на рівні кращих європейських і американських клінік. Провідні західні фахівці клініки діагностують та лікують онкологічні захворювання за кращими світовими стандартами.

Рак молочної залози - це найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Однак, за умови своєчасно виявленої пухлини, виліковується близько 90% жінок. На ранній стадії, шанс повністю вилікуватися мають майже 98-99%, у разі раку І стадії - 85%. На ІV стадії, коли є віддалені метастази, виживають лише 15% жінок. Різниця у показниках вражає. Вік - це один із основних чинників ризику щодо захворюваності на рак молочної залози. Лікарі “ЛІСОД” рекомендують жінкам робити мамографію з 36 років. Вони навчать і методам самодіагностики.

Якщо вчасно почати лікування онкологічних хвороб травного тракту виліковують понад 90 % хворих. Найдостовірнішими методами виявлення або виключення початкових форм раку травного тракту є гастроскопія (обстеження стінок гортані, стравоходу, шлунка та дванадцятиперстної кишки) та колоноскопія (обстеження стінок товстої кишки). Такі дослідження у лікарні «ЛІСОД» виконують під «малою анестезією» - пацієнт не відчує ані болю, ані дискомфорту.

Слід зважати на те, що перебіг раку на ранніх стадіях може бути безсимптомним або перебігати із синдромом так званих «малих ознак» (швидка втомлюваність, біль нез’ясованої етіології, дискомфорт, депресія). Тому краще переламати свою свідомість і звернутися до фахівців вчасно, щоб запобігти небажаним хворобам.

Отримати вичерпну інформацію про обстеження у лікарні “ЛІСОД” та записатися на участь в скринінговій програмі ви можете за телефоном безкоштовної лінії 8-800-500-11-00 або на сайті www.lissod.com.ua.