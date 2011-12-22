В Україні підвищують рівень безпеки пішоходів

За фінансової підтримки МЗС Республіки Естонія в Україні втілюється спільний українсько-естонський проект, спрямований на підвищення рівня безпеки пішоходів. Досягти бажаного результату пропонується через ознайомлення і розвиток культури носіння пішоходами світловідбиваючих знаків.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив експерт проекту, голова правління Чернігівського центру Прав людини Олександр ПІДГОРНИЙ. Участь у прес-конференції також взяли: Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Естонія в Україні Лаурі ЛЕПІК; головний спеціаліст Департаменту поліції з аналітичної роботи (колишній гендиректор естонської поліції Харрі ТУУЛ; в.о.начальника відділу профілактичної роботи Управління ДАІ МВС України, підполковник міліції Олександр ЗУБЕНКО; керівник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України, генерал-майор міліції Сергій БУДНИК, а також керівник проекту в Україні, представник Центру «Доброчин» (Чернігів), який надав підтримку, Наталія ДРОЗД.

Втілення проекту пропонується на основі позитивного естонського досвіду і є продовженням розвитку міжнародних партнерських відносин між Україною та Естонією. Як поінформувала Н.ДРОЗД, пілотний проект реалізується на сьогодні в Чернігівській області, через населені пункти якої проходить багато доріг міжнародного сполучення.

За словами Х.ТУУЛА, на реалізацію проекту в Україні було придбано за кошти естонської сторони 50 тис. світловідбиваючих знаків - флікерів - та проведено спеціальні тренінги та семінари для представників української міліції та дорожньо-патрульної служби. На сьогодні флікери безкоштовно розповсюджуються у школах Чернігівської області і дітям надаються роз’яснення, як ці знаки мають ними використовуватись.

Як зазначив Х.ТУУЛ, в Естонії культура носіння флікерів розпочала запроваджуватись 18 років тому. За ці роки, завдяки розповсюдженому вже явищу – носінню світловідбиваючих знаків, а їх зараз вже використовує 80% населення країни - смертність на дорогах значно знизилась.

“Якщо в 1991 році в Естонії в ДТП загинула 491 людина, то минулого року тільки 78. А пішоходів - 191, а минулого року тільки 13”, - констатував Х.ТУУЛ.

У свою чергу Л.ЛЕПІК зазначив, що цього року в Естонії прийнято закон про обов’язкове носіння флікерів пішоходами. У випадку його відсутності людина має сплатити штраф в розмірі 200 євро.

“Флікер майже нічого не коштує, а ціна людського життя – величезна. Тому ми вважаємо, що штраф у 200 євро – це справедливо”, - сказав він.

Посол запевнив, що Естонія і надалі намагатиметься допомагати Україні і не тільки в зазначеному напрямку роботи з поліпшення ситуації на дорогах, а й в проектах, що стосуються інших сфер життя.

С.БУДНИК повідомив, що на сьогодні в Україні дуже багато пішоході гине через те, що їх не видно в темний період часу, оскільки є проблема з освітленням доріг, особливо в невеликих населених пунктах.

Він подякував за допомогу естонських колег і відзначив позитив у тому, що державні органи тієї країни повністю спрямовані на те, щоб пропагувати безпечні дроги. Ця робота в Естонії має стати прикладом для України, впевнений він.

“Бо ми сьогодні, на жаль, на 9-10 місці в Європі за кількістю загиблих на 100 тис. населення. Якщо казати про передові країни в цьому напрямку, то лідери Євросоюзу – Великобританія, Голландія та Швеція, то там від 1,5 до 3 осіб гине на 100 тис. населення. В нас цей показник, на жаль 10,6, тобто за добу в нас гине десь 10-12 людей. Це дуже велика цифра”, - відзначив С.БУДНИК.

При цьому О.ЗУБЕНКО додав, що люди мають зрозуміти, що мета проекту – це взагалі довести до них, те, що потрібно себе помічати хоч якось, щоб бути помітними для водіїв на дорогах. Нехай це буде не спеціальний флікер, а можливо, це світлий одяг, чи мобільний телефон з підсвіткою, спеціальні вставки на одягу, що також відбивають світло фар.

Представники української сторони висловили надію, що досвід Естонії та приклад проекту в Чернігівській області буде підтриманий місцевими громадами вже найближчим часом в різних регіонах, а згодом і держава надасть свою підтримку, зокрема, в законодавчому плані. Також розраховують на підтримку громадських організацій в розповсюдженні досвіду.