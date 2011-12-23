Постачання автомобілів "швидкої допомоги" звільнили від податків

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо забезпечення оновлення парку автомобілів швидкої медичної допомоги) (№ 9560).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 274 із 310 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці зазначається, що документ розроблено в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу з метою дотримання Україною гарантій, які було взято на себе урядом під час підписання угоди з УЄФА про проведення фінального турніру чемпіонату, зокрема, щодо надання усіх необхідних та належних медичних послуг і послуг щодо охорони здоров’я у межах приймаючої країни, забезпечення найвищої якості таких послуг.

Ухвалення закону сприятиме зменшенню фінансових витрат закладів охорони здоров’я на придбання автомобілів швидкої медичної допомоги, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням розпорядників відповідних бюджетних коштів.

Законом передбачено тимчасово, до 31 грудня 2012 року, звільнити від оподаткування акцизним податком і податком на додану вартість операцій з імпорту та постачання автомобілів швидкої медичної допомоги (товарна позиція 8703 згідно з УКТЗЕД), які призначені для використання закладами охорони здоров’я та оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних розпорядників бюджетних коштів

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання на суму несплачених податків, а також сплатити пеню відповідно до закону.