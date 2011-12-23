У аварії у Підмосков'ї загинули 8 українців

У лікарні залишається один громадянин України, який постраждав у ДТП у Московській області.

Про це УНІАН повідомили у травматології Можайської центральної районної лікарні.

«У нас один хворий у важкому стані, він у реанімації. Ще троє постраждалих у цьому ДТП були оглянуті лікарями, але у них не було серйозних травм і вони відмовилися від госпіталізації», - сказав співрозмовник агентства.

У ДІБДР по Московській області повідомили УНІАН, що особи всіх загиблих встановлено й вжито заходів для сповіщення родичів загиблих і поранених.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня пізно ввечері в Московській області внаслідок ДТП загинули 8 громадян України. Аварія сталася поблизу села Єльня Можайського району на 125-му кілометрі автодороги Москва – Мінськ. Зіткнулися мікроавтобус «Форд-Транзит», який перевозив 12 громадян України, з вантажним автомобілем „Вольво”.