Тиф, віспа та малярія повертаються в Україну

Здавалося б, нинішній рівень розвитку медицини відправив у далеке минуле такі страшні хвороби, як тиф, віспа, холера та інші захворювання, які забрали життя не одного мільйона людей. Але повідомлення, які постійно надходять від українських медиків, примушують замислитися – а чи дійсно українці знаходяться в безпеці? Чи здатна наша медицина протистояти захворюванням, які постійно пристосовуються до нинішнього середовища, – питання, швидше, риторичне.

Отже, остання епідемія малярії, згідно з офіційними даними, в Україні була ліквідована в 1956 році. Проте кілька днів тому в Житомирській області виявлено паразит малярії. 34-річний житель Житомирської області, який працював найманцем на будівництві в Росії, після повернення додому 1 серпня був госпіталізований з підозрою на малярію, що підтвердилася після проведення аналізів. Лікарі повідомляють, що найближчим часом можуть з`явитися й інші хворі, оскільки інкубаційний період хвороби в цілому складає 3-4 тижні. Препарат від малярії вдалося знайти лише в Харкові, оскільки в інші області України він не завозився через "непотрібність". Більш того, міністерство охорони здоров`я кілька років тому ліквідувало інститут паразитології, який займався у тому числі і проблемою малярії. Щеплень населенню від цієї небезпечної хвороби так само вже не роблять. Проте після випадку захворювання в Житомирській області місцева СЕС пообіцяла впритул зайнятися питанням усунення носіїв захворювання – в селі Вертокиївка (вогнище зараження) буде проведено санітарну обробку території. Також епідеміологи обіцяють упродовж трьох років контролювати водойми і стан населення у вказаному населеному пункті.

Природно, не малярією єдиною. У Чорному морі на початку серпня епідеміологи виявили холероподібні вібріони, з цієї причини в Алушті навіть закрилися деякі пляжі. Головлікар СЕС Феодосії Олександр Панковський спробував заспокоїти населення, мовляв, вібріони холери завжди присутні в морській воді, але небезпечні вони можуть бути тільки при певній температурі. Водночас до лікарень Криму вже почали звертатися жителі півострова і відпочиваючі, які скаржаться на нездужання, що супроводжуються високою температурою, розладом шлунку, нудотою і блювотою. Заборона на купання в Північнокримському каналі наклала і Джанкойська санітарно-епідеміологічна станція.

Окремо варто згадати таке захворювання як лепра (у миру – проказа). В Україні лепра входить до реєстру особливо небезпечних хвороб, таких як СНІД і чума. Офіційно останній український прокажений був визначений у лепрозорій, розташований у селищі Кучурган Одеської області, близько 20 років тому. Наразі в ньому доживають свій вік 30 пенсіонерів, які знаходяться під медичним спостереженням і ведуть натуральне господарство. Проте все частіше з`являються чутки про те, що у жителів України є всі шанси отримати цю заразу. Чого варті тільки повідомлення про те, що президент країни хворий на цю малоприємну хворобу.

Не менш небезпечні захворювання підстерігають і тварин. Так, Кабінет міністрів України має намір затвердити перелік особливо небезпечних хвороб тварин, у разі виявлення яких на території України вводитиметься карантин. Наприклад, сибірську виразку було виявлено в Одеській області наприкінці весни. У березні 2007 р. сибірську виразку було виявлено і в Богородчанському районі Івано-Франківської області. Страждають тварини і від сказу. 10 серпня у МНС надійшла інформація про те, що з 23 по 31 липня в селі Вознесенка Дніпропетровської обл. в приватних господарствах загинула корова, двоє телят і собака. У сусідній Запорізькій області від сказу цього року померли 3 дитини. У тій самій Запорізькій області фахівці вже зареєстрували близько 10 випадків захворювання на сказ домашніх тварин. Серед них – корови, собаки і коти.

Крім хвороб, здавалося б, що вже канули в Лету, людям загрожують і абсолютно нові хвороби. Згідно з даними епідеміологів, кожні 30 років у світі з`являються 30 – 40 нових невідомих науці хвороб. Фахівці також попереджають, що вельми скоро людству належить зіткнутися з валом епідемій вже відомих хвороб, які не піддаються лікуванню відомими нині способами. Першим у цьому списку значиться стійка до ліків форма туберкульозу, збудники якого після низки мутацій перестали реагувати на вживані лікарські препарати. На думку медиків, такої "поведінки" можна чекати і від деяких інших вірусів, у тому числі і тих, які вважаються відносно нешкідливими. Крім того, не виключено "тріумфальне" повернення зниклих захворювань, таких, як чума або чорна віспа, – появу їх вірусів уже відзначено в таких бідних країнах, як Мадагаскар і Малаві, а потенційно "неблагонадійними" у цьому відношенні вважаються Монголія й Індія. Епідеміологи України також побоюються можливого зараження населення цими страшними захворюваннями в майбутньому, оскільки на жаль, санітарно-епідеміологічна обстановка в нашій країні залишає бажати кращого, і найближчими роками "просвіту" не намічається.

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