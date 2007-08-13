У Києві загубився «чорний трансплантолог»

У неділю, 12 серпня, до окружного суду ізраїльського міста Хайфа передані звинувачувальні вироки проти двох ключових фігурантів у справі «чорних трансплантологів». Ще один причетний до справи, лікар Міхаєль Зіс, за даними слідства, ховається від ізраїльського правосуддя в Україні.

Про це повідомляє «Німецька хвиля».

Двом ізраїльським арабам — Мухаммаду Джайту і Хасану Захалка — інкримінують торгівлю людськими органами, шахрайство і завдання шкоди здоров`ю. Звинувачення базується на свідоцтві п`яти постраждалих, яким видалили нирки в одній з київських лікарень. Обіцяну грошову винагороду люди так і не отримали. Крім того, у декого з потерпілих після операцій погіршився стан здоров`я.

У цілому, за період своєї діяльності угрупування організувало десятки операцій в Києві. У інтерв`ю «Німецькій хвилі» голова слідчої групи у цій справі Амі Муалем повідомив, що ізраїльська поліція планувала порушити міжнародне розслідування і разом з українськими колегами провести слідчі дії в Києві.

Українські правоохоронці, говорить Муалем, спочатку дали позитивну відповідь на запит ізраїльських колег, проте згодом відмовилися співробітничати. Разом з тим, голова слідчої групи сподівається, що МВС України, зрештою, таки долучиться до розслідування української частки справи.

Тим часом ізраїльська поліція має намір оголосити в міжнародний розшук Міхаєля Зіса — лікаря, який здійснював операції в київській клініці. Сліди трансплантолога губляться в Києві.

Наступні судові слухання у цій справі заплановані на початок вересня.

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