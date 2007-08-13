У Криму лютує кишковий грип

Проби води в Чорному морі показали наявність у воді холероподібних ембріонів. Епідеміологи радять не заковтувати морську воду. За словами головлікаря СЕС Феодосії Олександра ПЕНЬКОВСЬКОГО, холероподібні ембріони завжди присутні в морській воді, але захворювання можуть викликати тільки при певній температурі.

В той же час, жителі півострова і відпочиваючі скаржаться на нездужання, що супроводжуються високою температурою, розладом шлунку, нудотою і блювотою. Серед населення вже затвердився діагноз "кишковий грип". Медики відзначають, що такої хвороби взагалі не існує, і під цим словосполученням найчастіше припускають, що поширений збудник кишкової інфекції – ротавірус. Лікарі відзначають, що дійсно зараз багато хто схильний до цієї хвороби, проте, це цілком типово для жаркого літа.

Минулого тижня унаслідок виявлення холероподібних ембріонів було закрито декілька пляжів в Алушті. Проте в міськСЕС таку інформацію коментувати відмовилися.

Заборону на купання в Північно-Кримському каналі наклала і Джанкойська санітарно-епідеміологічна станція. Про це повідомила Головний державний санітарний лікар Джанкойського району Аліна КИНДЕЛЬОВСЬКА.

За її інформацією, дослідження в 8-ми пробах води з 12-ти був виділений холероподібний ембріон.

"Це свідчить про активізацію епідеміологічного процесу внаслідок прогрівання зовнішнього середовища, – пояснила КИНДЕЛЬОВСЬКА. – Встановилася дуже жарка погода і, природно, що багатьом джанкойцям хочеться купатися, але ми не радимо робити цього в каналі".

Головний санврач Джанкойського району також відзначила, що є підстави турбуватися про якість риби, виловленої в Північно-Кримському каналі.

При цьому КИНДЕЛЬОВСЬКА підкреслила, що наявність холероподібних ембріонів зовсім не означає небезпеку виникнення холери: "Це, якщо так можна виразитися, троюрідний брат холери, але разом з тим це може призвести до дизентерії, сальмонельозу й інших захворювань кишечнику".

В цілому по групі гострих кишкових інфекцій спалаху захворюваності в Джанкої не спостерігаються.

Крім Кримського півострова випадки захворювання холерою зафіксовані і в Запоріжжі. Це чоловік і дитина, жителі Запорізької і Полтавської областей.

За інформацією головного санлікаря Мелітополя, обидва їхали з узбережжя Азовського моря і звернулися за меддопомогою до Мелітопольського інфекційного стаціонару. Стан хворих не був важким, тому після отримання необхідної меддопомоги транзитники покинули лікарню.

Але незабаром з`ясувалося, що результати їх аналізів погані – в організмі виявили наявність холероподібного ембріона. Тепер фахівці СЕС розшукують людей, щоб повідомити їм цю неприємну звістку і наполягти на лікуванні.

utro.ua