Черновецький звільнив директора Київської стоматологічної поліклініки

За грубі порушення фінансово-бюджетної дисципліни розпорядженням Київської міської державної адміністрації від сьогоднішнього дня звільнено з посади директора комунального підприємства «Київська міська стоматологічна поліклініка» Анатолія КРУТЯ. Про це повідомила УНІАН прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

За її словами, під час спеціальної перевірки цього підприємства А.КРУТЬ категорично відмовився надавати відповідні документи та всіляко протидіяв діяльності фахівців столичної мерії. У зв’язку з цим, зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА, до перевірки було залучено правоохоронні та контролюючі органи. Зокрема, розслідувати факти нестачі майна на суму понад 42 тис. грн. та передачі в оренду приміщень без належного оформлення документів допомагали співробітники Шевченківського районного управління ГУ МВС України в Києві.

За інформацією І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, встановлено, що приміщення стоматологічної клініки використовувались не за цільовим призначенням. Більше того, без дозволу власника (а саме Київської міської ради) вони здавались у суборенду іншим суб’єктам. ТОВ «Спеціалізований медичний центр молекулярної діагностики» протягом 2006 року використовувало 62 кв. м. комунальної площі взагалі безоплатно.

За словами заступника голови КМДА, ці та інші факти А.КРУТЬ намагався приховати, вдаючись до різного роду погроз та шантажу. Тільки після втручання правоохоронців і представників контрольно-ревізійних органів у липні 2007 року вдалось отримати від названого товариства понад 30 тис. грн. за користування приміщенням.

Як повідомляє прес-служба КМДА, столичний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив Управлінню кадрової роботи і нагород КМДА організувати проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника міської стоматологічної поліклініки. До оголошення результатів цього конкурсу терміном на шість місяців виконуючим обов’язки директора підприємства призначено Юрія БАБАСКІНА.