Контрабанда сигарет зросла в 3,5 рази

З початку 2011 року на ділянці Чернівецького прикордонного загону (українсько-румунський та українсько-молдовський кордон) виявлено 125 випадків контрабандного переміщення цигарок, в результаті чого вилучено 1,3 млн. пачок цигарок, що у 3,5 рази більше порівняно з аналогічним період минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося вчора на службовій нараді Чернівецького прикордонного загону за участю представників місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних структур області.

Крім того, за даними прикордонників, у нинішньому році на кордоні вилучено 18 одиниць зброї та 635 боєприпасів, виявлено та вилучено майже 1,5 кг наркотичних засобів, що в 36 разів більше, ніж минулого року.

Також у нинішньому році затримано товарів, прихованих від прикордонно-митного контролю, на загальну суму понад 10,3 млн. грн., вилучено 122 транспортних засоби, виявлено 1 викрадений транспортний засіб та 4 транспортних засоби з підробленими документами.

Окрім цього, на кордоні з Румунією та Молдовою в 2011 році виявлено 11 злочинних груп, стосовно яких судами винесено 24 вироки за статтями, що пов’язані з контрабандою наркотиків, незаконним переправленням осіб через державний кордон, використанням підроблених документів, незаконним зберіганням зброї, незаконним збутом підакцизних товарів та економічною контрабандою.