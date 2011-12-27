Україна стане Африкою?

Поточний рік видався спокійним для метеорологів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА сказав під час прес-конференції у Києві.

Він констатував, що у 2011 році середня річна температура у більшості регіонів країни була вищою за норму на 1-1,5 градуси. І лише на Півдні та Південному-Сході України зафіксовано близьку до норми температуру.

При цьому М.КУЛЬБІДА зазначив, що за останні 30 років лише два роки середня річна температура наближалася до норми. В усі інші роки вона була суттєво вищою за норму.

“Таким чином підтверджується той факт, що у нас глобальне потепління. І його регіональні прояви на території України продовжуються”, – сказав М.КУЛЬБІДА і додав, у найближчі 10 років не слід очікувати призупинення процесів глобального потепління.

Також начальник гідрометцентру зауважив, що у 2011 році кількість опадів у різних регіонах України суттєво перевищувала річну норму або ж значно не дотягувала до неї.

Крім того, М.КУЛЬБІДА повідомив, що цього року було зафіксовано найменшу за 50 останні років кількість опадів у західних областях України. Він наголосив, що це значна аномалія.

При цьому він наголосив, що незначна кількість небезпечних природних явищ цього року також є аномальним явищем.