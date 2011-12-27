Хворі на ВІЛ/СНІД отримають необхідні для препарати

Хворі на ВІЛ/СНІД в Україні отримають необхідні для лікування препарати.

Про це голова координаційної ради ВГО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом» Володимир ЖОВТЯК заявив сьогодні на прес-конференції УНІАН.

За його словами, вперше за багато років громадські організації досягли порозуміння з державними структурами, що займаються пацієнтами з ВІЛ/СНІДом, також вперше представники громадських організацій увійшли тендерного комітету, антиретровірусні препарати (АРВ-препарати) закуплені Міністерством охорони здоров’я за найменшу ціну та якісні.

«Дуже добре, що ми можемо закінчити рік з позитивними новинами. Вперше за 7 років ми бачимо, що тендерний комітет МОЗ повернувся обличчям до пацієнта, до людини, що прийматиме ці АРВ-препарати. Усі невдачі, що були цього року, пов’язані із забезпеченням (хворих) антиретровірусними препаратами, на сьогодні розв’язані, усі судові епопеї постачальників теж закінчено. Ми розуміємо, що проблеми з тендерною мафією, яка 7 років сиділа, як присоска біля бюджету МОЗу, і розкрадала гроші… Пам’ятаєте ситуацію з «Таміфлю»? Це все ті ж постачальники, які намагалися продавати препарат невідомої якості по ВІЛ/СНІДу», - зазначив В.ЖОВТЯК.

Він підкреслив, що цього року міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО зміг вирішити цю проблему. «Ми вдячні Президенту за увагу до цієї проблеми, ми розуміємо - без підтримки прем’єр-міністра цього б не було», - сказав В.ЖОВТЯК.

Він наголосив, що Україна продовжує лишатися лідером серед інших держав за виявленням нових випадків захворювання ВІЛ. «Епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу – це сором для нашої країни. Ці хвороби потрібно перемогти, у нас в країні є для цього усі ресурси», - підкреслив В.ЖОВТЯК.

У свою чергу, голова Державної служби України з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб Тетяна АЛЕКСАНДРІНА поінформувала, що МОЗ завершив відповідні торги, і за рахунок закуплених антиретровірусних препаратів буде забезпечено лікування понад 25 тисяч пацієнтів.

«За рахунок економії коштів, які здійснені в рамках торгів, зекономлено 23 млн. грн. Це дало змогу додатково закупити препарати для лікування ще 5 тисяч 200 тисяч пацієнтів», - зазначила Т.АЛЕКСАНДРІНА.

Вона також повідомила, що завдяки успішному завершенню державних закупівель та закупівлі антиретровірусних препаратів за кошти Глобального фонду для боротьби з СНІДом, туберкульозом і малярією додатково пролікується 13,7 тисяч нових пацієнтів.

«Україна додатково виділила близько 92 млн. грн. саме на лікування ВІЛ-позитивних людей. Ми сподіваємося, що це дасть змогу наступний рік зробити переломним роком щодо впливу на епідемію ВІЛ/СНІДу», - сказала Т.АЛЕКСАНДРІНА.

Вона наголосила, що в Україні почали виробляти антиретровірусні препарати. Їх виробляють підприємства, що працюють за стандартами GMP.

«Соціально небезпечним хворобам надається пріоритет у державній політиці. Останні три місяці цього року – період взаєморозуміння. За цей термін знайдено взаєморозуміння з нашими партнерами – МОЗ, Державна служба України з соцзахворювань, громадські організації. Відновлено діяльність Національної ради, пройшло вже два засідання, на які вперше залучені інші виконавці програми Мінсоцполітики, Держслужба молоді та спорту, пенітенціарна система. Інтерес до цієї проблеми виникає усе ширше. Основне досягнення цього року – за результатами підсумків 2011 року, насамперед, забезпечення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД», - підкреслила Т.АЛЕКСАНДРІНА.