Україна стане Африкою?
За останні 30 років лише два роки середня річна температура наближалася до норми. В усі інші роки вона була суттєво вищою. Підтверджується той факт, що у нас глобальне потепління. І його регіональні прояви на території України продовжуються. Унайближчі 10 років не слід очікувати призупинення процесів глобального потепління...
Поточний рік видався спокійним для метеорологів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА сказав під час прес-конференції у Києві.
Він констатував, що у 2011 році середня річна температура у більшості регіонів країни була вищою за норму на 1-1,5 градуси. І лише на Півдні та Південному-Сході України зафіксовано близьку до норми температуру.
При цьому М.КУЛЬБІДА зазначив, що за останні 30 років лише два роки середня річна температура наближалася до норми. В усі інші роки вона була суттєво вищою за норму.
“Таким чином підтверджується той факт, що у нас глобальне потепління. І його регіональні прояви на території України продовжуються”, – сказав М.КУЛЬБІДА і додав, у найближчі 10 років не слід очікувати призупинення процесів глобального потепління.
Також начальник гідрометцентру зауважив, що у 2011 році кількість опадів у різних регіонах України суттєво перевищувала річну норму або ж значно не дотягувала до неї.
Крім того, М.КУЛЬБІДА повідомив, що цього року було зафіксовано найменшу за 50 останні років кількість опадів у західних областях України. Він наголосив, що це значна аномалія.
При цьому він наголосив, що незначна кількість небезпечних природних явищ цього року також є аномальним явищем.