В Україні у 2012 році реорганізують фтизіатричну службу

У 2012 році в Україні планують реорганізувати фтизіатричну службу.

Про це голова Державної служби України з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу й іншим соціально небезпечним хворобам Тетяна АЛЕКСАНДРІНА заявила в сьогодні на прес-конференції УНІАН.

«Питання реорганізації фтизіатричної служби буде однозначно розглянуто. Сьогодні Європа і весь світ змінили свій підхід до лікування хворих на туберкульоз. Зокрема, йдеться про те, що лікування у стаціонарах повинні одержувати лише хворі з мультирезистентним туберкульозом, туберкульозом з розширеною стійкістю. А для того, щоб лікувати таких хворих, потрібні спеціальні умови. І тоді рівень смертності знизиться, інфекції буде значно менше. Але для цього потрібні зусилля – і організаційної, і фінансової, допомоги від громадських організацій», - зазначила Т.АЛЕКСАНДРІНА.

Голова координаційної ради ВГО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом» Володимир ЖОВТЯК повідомив, що на протидію розповсюдження туберкульозу в Україні, на утримання туберкульозної служби виділяються сотні мільйонів гривень.

«Утримання протитуберкульозної служби однієї з великих областей 4 роки тому коштувало 80 мільйонів гривень. По всіх областях це дуже велика сума, нам поза сумнівом потрібні реформи наступного року. Щоб гроші виділялися не на обслуговування системи, а щоб гроші ходили за хворими, і тоді цих грошей буде достатньо, щоб зупинити епідемію туберкульозу», - зазначив В.ЖОВТЯК.

Він підкреслив, що туберкульоз - хвороба, яка успішно лікується, і в Україні для цього є всі ресурси.

Довідка УНІАН. Україна займає перше місце у Європі за кількістю хіміорезистентних (мультирезистентних або стійких до лікарських препаратів) форм туберкульозу. Зі 100 хворих - 15 мають стійку форму.

Кожної години в Україні реєструється 4 хворих з туберкульозом, і кожної години один такий хворий вмирає, серед них - діти, кількість яких з кожним роком збільшується. Щорічно в нашій країні вперше реєструється до 40 тисяч хворих на туберкульоз, вмирає 10 тисяч. Сьогодні 500 тисяч українців перебувають на диспансерному обліку з приводу туберкульозного захворювання, з них 90 тисяч - з відкритою формою. Разом з тим, в Україні виліковуються лише 50% хворих на туберкульоз, тільки кожен другий виходить з хвороби здоровою людиною.

Експерти відзначають зростання кількості осіб, хворих одночасно на туберкульоз і ВІЛ. Медики вважають, що поки в Україні не стабілізується ситуація із захворюваністю на ВІЛ-інфекцію, лікарі не зможуть повністю узяти під контроль епідемію туберкульозу.

Найвищі показники захворюваності на туберкульоз у південних областях України – Херсонській, Миколаївській, Запорізькій і Одеській. Фахівці пояснюють це значною кількістю розташованих у цих регіонах лікарень пенітенціарної служби.