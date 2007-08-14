В Україні залишилось тільки 6% чистої території

В Україні залишилося лише 6% екологічно чистої території.

Такий висновок зробили експерти Організації з безпеки й співпраці в Європі.

Як передає телеканал "СТБ", експерти відзначають, що основними причинами такого стану екології є аварія на Чорнобильської АЕС, незнищені боєприпаси, надлишок токсичних відходів.

Інша частина української території, на думку ОБСЄ, перетворилася в смітник отруйних речовин, що дісталися в спадщину від СРСР.

Обсяг токсичних відходів, за даними екологів, досяг 5 млрд. тонн.

ОБСЄ відзначає, що це одне з головних джерел забруднення ґрунту і води, а також проблем зі здоров`ям у місцевого населення.

Як відомо, наприкінці травня експерти ОБСЄ заявили, що в Україні спостерігається екологічна криза.

У звіті вони відзначили, що Україна має приблизно 2,5 млн. тонн боєприпасів радянських часів, які необхідно знищити.

При цьому, на думку міжнародних експертів, варто створити 4 могильники радіоактивних відходів.

pravda.com.ua