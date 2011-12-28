Завтра в Україні без опадів

Завтра в Україні опади не очікуються, лише у західних областях місцями невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

Вночі та вранці у західній частині подекуди туман. Вітер західний, південно-західний (у Криму північно-східний), 5-12 м/с, вдень на заході окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° морозу, на сході до 8° морозу, на Південному узбережжі Криму 4-6° тепла; вдень 0-5° тепла, на крайньому півдні 6-9° тепла; у Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області у четвер – без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.