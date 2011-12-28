За реалізацію небезпечних товарів можуть ввести штрафи
Загроза життю споживачів
Уряд пропонує ввести штрафи за реалізацію товарів, які становлять загрозу життю споживачів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ сьогодні на брифінгу.
За його словами, відповідний законопроект було схвалено сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
Як повідомив В.КОПИЛОВ, згідно з документом, при першому виявленні товару, небезпечного для споживача, стосовно реалізатора застосовується штраф у розмірі 5 тис. грн., у разі повторного встановлення такого факту, штраф становитиме триразову вартість партії товару.
Нагадаємо, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністрові України – міністру економічного розвитку і торгівлі Андрію КЛЮЄВУ терміново розробити зміни до законодавства із забезпечення якості й безпеки товарів на українському ринку.
Про це М.АЗАРОВ заявив на засіданні Кабінету міністрів 14 грудня.
«Потоку різносортних товарів потрібно поставити заслін, і взагалі зробити неможливим попадання на український ринок товарів, які не відповідають стандартам і технічним вимогам. Ще на кордоні завертати те, чому місце на звалищі небезпечних відходів», - сказав М.АЗАРОВ.
Прем`єр-міністр наголосив на необхідності введення штрафних санкцій для продавців товарів, впровадження зобов`язання власними засобами вилучати неякісні товари з ринку, компенсувати завдану шкоду, а також дозволити Держспоживнагляду перевіряти без попередження торгові підприємства.