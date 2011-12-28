За реалізацію небезпечних товарів можуть ввести штрафи

Уряд пропонує ввести штрафи за реалізацію товарів, які становлять загрозу життю споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ сьогодні на брифінгу.

За його словами, відповідний законопроект було схвалено сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Як повідомив В.КОПИЛОВ, згідно з документом, при першому виявленні товару, небезпечного для споживача, стосовно реалізатора застосовується штраф у розмірі 5 тис. грн., у разі повторного встановлення такого факту, штраф становитиме триразову вартість партії товару.

Нагадаємо, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністрові України – міністру економічного розвитку і торгівлі Андрію КЛЮЄВУ терміново розробити зміни до законодавства із забезпечення якості й безпеки товарів на українському ринку.

Про це М.АЗАРОВ заявив на засіданні Кабінету міністрів 14 грудня.

«Потоку різносортних товарів потрібно поставити заслін, і взагалі зробити неможливим попадання на український ринок товарів, які не відповідають стандартам і технічним вимогам. Ще на кордоні завертати те, чому місце на звалищі небезпечних відходів», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр наголосив на необхідності введення штрафних санкцій для продавців товарів, впровадження зобов`язання власними засобами вилучати неякісні товари з ринку, компенсувати завдану шкоду, а також дозволити Держспоживнагляду перевіряти без попередження торгові підприємства.