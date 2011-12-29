Європа стурбована сказом в Україні

Європа обіцяє допомогти Україні боротися зі сказом. У Державній ветеринарній службі повідомили, що ЄС зобов`язався допомогти обробити від сказу західні прикордонні території України.

За даними ВООЗ, від сказу щорічно вмирає 55 тисяч осіб в світі, тобто, одна людина кожні 10 хвилин. Сказ входить в п`ятірку захворювань, загальних для людей і тварин.

Нагадаємо, за останні 10 днів в Києві зафіксовано 4 випадки зараження людей сказом. Новий випадок сказу був зареєстрований в Закарпатській області.

likar.info