Медики назвали головну причину наркоманії

Дослідники Національного інституту наркозалежності США виявили скорочення активності дофаміну в мозку дорослих людей із синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (СГДУ). Люди з ним частіше вживають наркотики, щоб підвищити працездатність.

Дофамін - це нейромедіатор, біологічно активна хімічна речовина, яка в мозку людини передає емоційну реакцію і дозволяє відчувати задоволення і біль.

Дослідникам відомо, що люди з СГДУ частіше палять і зловживають алкоголем, марихуаною, кокаїном й іншими наркотиками. Понижена активність дофаміну у людей з СГДУ пояснює, чому це відбувається.

Автор дослідження Нора Волкоу відзначила: "Якщо ви вживаєте речовину, що викликає залежність, чи то алкоголь, нікотин або кокаїн, то ви тимчасово збільшуєте концентрацію дофаміну в мозку".

Люди з синдромом дефіциту уваги приймають наркотики, щоб краще відчувати себе і підвищити працездатність.

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