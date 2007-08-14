Британка потрапила до лікарні через передозування кавою

17-річна британка Жасмин Уїлліс була госпіталізована із задишкою і підвищенням температури, які виникли після вживання семи чашок подвійного еспрессо. Лікарі університетської лікарні Дарема підтвердили діагноз - передозування кофеїну.

Постраждала дівчина обслуговувала покупців бутербродної, коли раптово почала безпричинно сміятися і плакати. Через деякий час у Жасмин піднялася температура, і вона почала задихатися, повідомляє ВВС.

"Я спітніла. Я вся горіла і задихалася. У мене почалося сильне серцебиття", - розповіла Жасмин. Дівчину привезли в лікарню, де їй була надана необхідна допомога.

Після декількох годин спостережень Жасмин відпустили додому, проте побічні ефекти після передозування кофеїну зберігалися протягом декількох днів. Тепер дівчина не сприймає навіть виду кави, і закликає навколишніх не повторювати її помилку.

Lenta.ru