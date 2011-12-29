Завтра в Україні очікується мокрий сніг, вдень до 3° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 30 грудня буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий мокрий сніг, вдень в центральній та південній частині з дощем (в Карпатах помірні опади), лише на крайньому сході без опадів. На дорогах західної та північної частини подекуди ожеледиця. Вночі та вранці на півдні та сході країни місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі у східних областях 3-8° морозу, вдень в південних областях 2-7° тепла); в Криму вночі 1-6° тепла, місцями до 3° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Часом невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-10 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

У столиці також часом йтиме невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.