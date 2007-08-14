МОЗ не хоче вводити відповідальність за збут Трамадола до виборів

Міністерство охорони здоров`я України перенесло ухвалення нормативного акту, що регламентує кількість доз трамадола, за продаж якого може наступати кримінальна відповідальність з 16 серпня на 1 жовтня. Про це «Острову» повідомило джерело в ОБНОН.

Відповідна інформація була озвучена на нараді в департаменті ОБНОН МВС України.

Раніше відповідно до внесених змін до кримінального кодексу України, що вводили кримінальну відповідальність за продаж особливо крупних доз трамадола і його похідних, було визначено, що до 16 серпня Мінохоронздоров`я повинне своїм нормативним актом регламентувати, які дози вважати великими і особливо-великими.

Проте Мінохоронздоров`я, порушуючи закон, перенесло рішення цього питання на 1 жовтня, зробивши таким чином, неможливим притягнення до кримінальної відповідальності торговців трамадолом до цього терміну.