МОЗ до кінця місяця перевірить діяльність управління охорони здоров’я Києва

Сьогодні комісія Міністерства охорони здоров`я України розпочала перевірку діяльності Центральної міської клінічної лікарні та Головного управління охорони здоров’я і медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, комісія була створена за наказом міністра Юрія ГАЙДАЄВА на виконання доручення Кабінету міністрів України у зв’язку із зверненням трудового колективу Центральної міської клінічної лікарні (колишньої Жовтневої).

Як нагадує прес-служба, у зверненні майже двохтисячний колектив медичного закладу висловив стурбованість “вiдсутнiстю гарантiй з боку мicької влади щодо збереження Центральної мiської клiнiчноi лiкарнi, як цiлiсної структури зі збереженням притаманних їй фyнкцiй, а також збереження iснуючих меж земельної дiлянки. Почався адміністративний тиск на головного лiкаря та адмiнiстрацiю нашого закладу".

До складу комісії МОЗ ввійшли керівники структурних підрозділів міністерства, управлінь охорони здоров’я регіонів, медичних закладів, головні позаштатні спеціалісти МОЗ та ін.

Відповідно до наказу, матеріали за результатами перевірки комісія повинна надати МОЗ до 28 серпня 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня трудовий колектив Центральної міської клінічної лікарні (Жовтневої лікарні) оприлюднив офіційне звернення до керівництва держави з проханням втрутитися в ситуацію навколо медичного закладу, забезпечити стабільну роботу колективу та його керівництва, захистити лікарню від «рейдерських» атак міської влади й припинити насильницьке відбирання землі для приватних забудов.

Автори звернення зазначили, що в 2004 р. КМДА спільно з головним управлінням здоров’я та медичного забезпечення та адміністрацією лікарні розглянула інвестиційний проект, де передбачено за кошти інвестора будівництво нової поліклініки, господарчого корпусу та учбово-лабораторного корпусу, споруди яких на сьогодні перебувають в аварійному стані. Згідно з рішеннями Київської міської Ради від 23 грудня 2003 р. та від 24 червня 2004 р., інвестор ЗАТ «Українська промислово-інвестиційна корпорація «Проміндустрія» протягом 5 років на земельній ділянці площею 2,43 га повинен був побудувати лікарняний комплекс. Були розпочаті підготовчі роботи, однак будівництво лікарняного комплексу так і не розпочалось. Далі у документі зазначається, що 26 червня 2007 р. ЗАТ «Українська промислово-інвестиційна корпорація «Проміндустрія» запропонувала трудовому колективу лікарні за згодою Київського міського голови від 6 червня 2007 р. вилучити додаткову ділянку землі, що належить медичному закладу, площею 0,714 га за умови подальшого викупу через 1 рік під будівництво надземного та підземного паркінгів для адміністративного-торговельного комплексу.

Крім того, трудовий колектив заявляє про постійні перевірки лікарні. Так, за даними, наведеними в зверненні, за останній час було проведено 13 перевірок, 5 з них - тільки з боку ГУОЗ та МОЗ. Водночас за результатами перевірок порушень чинного в Україні законодавства в Жовтневій лікарні не виявлено.