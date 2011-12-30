В Україні оцінять боротьбу з епідемією СНІДу

Кабінет міністрів затвердив єдину систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції.

Відповідну постанову від 28 грудня № 1349 оприлюднено на Урядовому порталі.

Міністерству охорони здоров’я за участю профільних центральних і місцевих органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства доручено у місячний строк розробити і затвердити Національний план моніторингу та оцінки виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Крім того, центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання програми, доручено забезпечувати збирання даних про результати моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, проведення аналізу зазначених даних і подання Міністерству охорони здоров’я інформації про його результати для узагальнення та подання щороку до 31 березня звіту про результати моніторингу та оцінки Кабінету міністрів України.

Раді міністрів Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям необхідно забезпечити до 31 травня 2012 року створення регіональних систем моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, шляхом затвердження відповідних положень та регіональних планів заходів щодо проведення моніторингу та оцінки виконання програми.

Як зазначається у постанові, Єдина система моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції запроваджується з метою удосконалення процесу стратегічного планування, розроблення та виконання державних та регіональних програм протидії поширенню ВІЛ-інфекції, благодійних програм, проектів міжнародної технічної допомоги шляхом здійснення заходів щодо збирання, проведення аналізу, зберігання та використання інформації про запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції.

Завданнями єдиної системи моніторингу та оцінки є: застосування уніфікованих підходів до формування єдиного переліку показників моніторингу та оцінки, методики обчислення таких показників, які використовуються установами, організаціями та закладами, зокрема, під час виконання благодійних програм, реалізації проектів міжнародної технічної допомоги; проведення аналізу інформації про поширення епідемії ВІЛ-інфекції, прогнозування динаміки захворюваності і медико-соціальних наслідків, підготовка пропозицій щодо вжиття оперативних заходів.

Також на єдину систему моніторингу покладено завдання розроблення та затвердження відповідно до Національного плану методики збирання показників моніторингу та оцінки, методичних рекомендацій; забезпечення розвитку медичної статистики шляхом удосконалення методів ведення обліку та звітності, підвищення рівня професійної підготовки фахівців з відповідних питань.