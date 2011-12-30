Де святкуватиме Новий рік більшість українців?

Більш як половина українців зустрічатимуть Новий рік вдома перед телевізором.

Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна з 26 по 28 грудня 2011 року.

Зокрема, згідно з даними, переданими в УНІАН, вдома перед телевізором збираються зустрічати Новий рік 66,4% українців. При цьому кожен шостий опитаний (16,1%) планує піти в гості, а 6,2% - в ресторан або клуб. Збираються святкувати Новий рік за містом – 5,2%, за кордоном – 3,6%, у парках, на центральних площах та інших громадських місцях – 1,2% респондентів. Ще не вирішили, де проведуть новорічну ніч, 1,3% громадян.

Кожен другий громадянин України (50,7%) вважає, що 2011 рік було для них гарним. З них 43,6% вважають, що рік був «у цілому гарним», а 7,1% - «дуже вдалим». При цьому для 48,5% українців рік видався непростим. З них 38,8% назвали рік, що минає, «в цілому поганим», а 9,7% - «дуже важким». Важко відповісти на це запитання 0,8% респондентів.

Більшість українців (69,4%) налаштовані оптимістично і чекають, що майбутній 2012 рік буде для них гарним. З них 55,6% розраховують на те, що рік «буде в цілому гарним», а 13,8% сподіваються, що 2012 рік «буде дуже вдалим» для них. При цьому більше чверті респондентів (28,5%) очікують труднощів у 2012 році. З них 24,2% припускають, що наступний рік «буде скоріше поганим» для них, а 4,3% побоюються, що рік «буде дуже важким». Важко відповісти на це питання 2,1% опитаних.

Більшість громадян України (79,3%) планують наряджати новорічну ялинку у себе удома. З них 46,7% прикрашатимуть у себе удома натуральну ялину, а 32,6% - штучну. Не планують ставити новорічну ялинку 13,4% опитаних, а 7,3% - ще не прийняли остаточного рішення з цього приводу.

*** Телефонне опитування «Передноворічний настрій українців» проводився Інститутом Горшеніна з 26 по 28 грудня 2011 р. Загалом згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.