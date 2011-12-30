Україна скасувала заборону на ввезення з Баварії птиці
16:29, 30 грудня 2011Країна
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Була введена з 2009 року
Ветеринарна служба України ухвалила рішення про скасування заборони на ввезення з території Баварії (Німеччина) до України птиці, сировини і продукції з неї. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.
Зазначається, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, високопатогенний грип птиці не реєструється на території Баварії.
Нагадаємо, заборону було введено в березні 2009 року.
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