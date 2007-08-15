У кризовому центрі матері та дитини зможуть розміститися 20 жінок

У Кременчуцькому районі (Полтавська обл.) створять обласний кризовий соціальний центр матері і дитини, в якому тимчасово зможуть проживати малозабезпечені вагітні жінки та матері з дітьми. Про це повідомила журналістам заступник глави Полтавської обласної державної адміністрації Надія МЯКУШКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, для обладнання лікарні з держбюджету виділено півмільйона гривень.

Планується, що установа почне працювати з 1 січня 2008 року.

У ній зможуть розміститися 20 жінок з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи, які стали матерями, не мають житла, не можуть працювати у зв`язку з доглядом за дитиною.