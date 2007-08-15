Італійцям платитимуть за скинуті кілограми

Жителям італійського містечка Варалло почнуть оплачувати схуднення, передає Reuters.

Чоловіки одержуватимуть по 50 євро за втрату чотирьох кілограмів ваги в місяць, повідомив мер міста Джанлука БУОНАННО. Жінки одержать ту ж суму за втрату трьох кілограмів, передає Лента.ру.

Жителі міста, які зможуть утримати вагу протягом п`яти місяців, одержать додаткові 200 євро.

«Багато людей говорять: «Мені потрібно скинути декілька кілограмів, але це дуже важко». Тому я подумав: чом би не сісти на дієту разом», - сказав Д.БУОНАННО, у якого є шість кілограмів зайвої ваги.

Декілька жителів міста, в якому проживає близько 7,5 тисяч чоловік, вже погодилися взяти участь в експерименті.

За даними Євросоюзу, близько 35% італійців страждають від надмірної ваги або ожиріння. Ця тенденція може бути пов`язана із зміною їх харчових звичок: середземноморська дієта поступово витісняється продуктами з високим вмістом жиру, цукру і солі.