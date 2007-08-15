У Львівській області на весіллі отруїлися 35 гостей
09:54, 15 серпня 2007Країна
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Серед них 11 дітей
У Львівській області госпіталізовано 35 осіб, у тому числі 11 дітей, які отруїлися неякісними продуктами харчування на весіллі 11-12 серпня у м. Стрий.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всього на весіллі, яке було організовано в їдальні аграрного коледжу, перебувало близько 240 осіб.
Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеня важкості.
В осередку захворювання фахівцями районної та обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Львівській області.
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