У жовтні в Києві відкриється перший хоспіс для онкохворих.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

В рамках проекту проводяться завершальні роботи по реконструкції корпусу № 4 міської клінічної онкологічної лікарні по вул. Верховинній. "Працюватимуть сучасні палати, в яких зможуть знаходитися хворі з 4-ою стадією онкозахворювання. Хоспіс розрахований на 25 лікарняних ліжок. Всі палати одномісні, але в них також будуть передбачені і місця для рідних, які зможуть знаходитися разом із хворими постійно", - повідомила начальник Головного управління економіки і інвестицій КМДА Марина ЛУКАШИНА.

Хворі, які знаходитимуться на лікуванні у хоспісі, одержать належне медичне забезпечення. За словами лікарів, у 75-90% онкохворих четвертої стадії спостерігаються сильні болі, і лише кваліфікована меддопомога може бути ефективною для таких пацієнтів.

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